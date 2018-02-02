02.02.2018, Донецк, Николай Кузнецов
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Вооруженные силы, Донбасс, Украина, Экология, Энергетика

Срочно: ВСУ обстреляли донецкую фильтровальную станцию


Украинские военные продолжают попытки вызвать гуманитарную катастрофу, обстреливая донецкую фильтровальную станцию.

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Об этом сообщили в пресс-службе МО ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня, в 15:15 украинская сторона обстреляла Донецкую фильтровальную станцию, выпустив 15 мин калибром 82-мм, также применялись гранатомёты и стрелковое оружие», − заявили в пресс-службе.

Отметим, что персонал станции эвакуирован в убежище.

«ВСУ не прекращают обстреливать объекты жизненно важной инфраструктуры Республики, несмотря на запрос СЦКК о режиме тишины», − подчеркнули в пресс-службе.

Стоит напомнить, что на ДФС хранится большое количество хлора, и в случае попадания снаряда ВСУ в хранилище, от опасного химического вещества пострадает больше половины Донбасса.

 

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