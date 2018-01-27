27.01.2018, Луганск, Елена Острякова

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США должны заставить Украину отменить скандальный закон по Донбассу, заявили в ЛНР

Предложения увязать ввод миротворцев на Донбасс с выполнением политических пунктов Минских соглашений, которые прозвучали в ходе последних переговоров помощника президента РФ Владислава Сурков и спецпредставителя США Курта Волкера, повторяют инициативу, которую раньше выдвигали республики Донбасса.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил Родион Мирошник, представитель ЛНР на переговорах в Минске

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«Это не новая мысль. В «нормандском формате» неоднократно обсуждалась эта параллель: шаг в сфере безопасности – шаг в сфере политики. На этом мы постоянно настаивали, и в этом нас поддерживала РФ в качестве посредника. Но мы натыкались все время на противодействие Украины. Если США сможет воздействовать на украинскую сторону и заставить принять этот алгоритм, можно будет говорить о каком-то движении вперед», — сказал Мирошник.

Он полагает, что при наличии политической воли США смогут воздействовать на Украину.

«США располагают и финансовыми механизмами, и санкционными, и другими. Сегодня Украина от них очень зависима, и при желании Госдепа выполнит все поставленные условия», — сказал Мирошник.

В частности, считает он, США должны заставить Украину изменить или отменить так называемый закон «о деоккупации».

«Закон категорически не совпадает с Минскими соглашениями. Там меняется вектор и Россия называется участницей конфликта, чего нет. С этим законом необходимо будет что-то делать, чтобы обозначить движение вперед с украинской стороны. Он очень сильно подменяет понятия», — сказал Мирошник.