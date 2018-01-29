29.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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США используют Украину как полигон отработки технологий по войне с Россией

Американцы оставляют на Украину оружие ровно в том объеме, который позволяет контролировать конфликт и не допустить его разжигания до масштабов третьей мировой.

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Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил телеведущий Вячеслав Пиховшек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Великие державы — США и Россия, в данной ситуации, используют нас, используют Украину, поставляя каким-то своим вассалам — вассалы это мы, поставляя оружие, чтобы мы могли воевать, делая из нас испытательный полигон. Но поставляя оружие таким как мы… они же обязательно определяют масштабы конфликта, в котором мы участвуем, чтобы, не дай бог, наши маленькие столкновения, наша страна не сделала каких-то ошибок, которые могут привести в третью мировую войну…

Американская армия рассматривает конфликт на Украине, как испытательный полигон, как место отработки, проверки новых военных технологий и изучения того, что делает на поле боя Россия», — заявил Пиховшек.

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