26.12.2017

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США лишь используют Украину — киевский дипломат

Решение о предоставлении Украине противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» — это игра США в геополитику, которая позволяет им загрузить предприятия собственного ВПК, а никак не забота об Украине.

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Об этом в эфире телеканала 112 заявил экс-глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, «Джавелины» создают лишнюю головную боль для украинских солдат, которым нужно еще обучиться управлению столь сложным оружием.

«Давайте не забывать, что это не благотворительность. Трамп таким образом поддерживает военно-промышленный комплекс американский, ему нужно куда-то это оружие сбывать. Чем больше конфликтов в мире, тем выгоднее Америке такое оружие сбывать, так же, как и России и всем другим большим производителям оружия. Так вот, если бы американцы хотели помочь, то они бы настроили производство и модернизацию наших РПГ, которые наши бойцы прекрасно знают, владеют ними. Потому что «Джавелинами» еще нужно научить пользоваться», — сказал дипломат.

Также он добавил, что к установкам надо будет получать боеприпасы и комплектующие из США.

«Более того, я уверен, что меню этого современного комплекса с компьютером тоже англоязычное… Намного разумнее было бы за эти три года наладить производство аналогичных комплексов тут за те же американские деньги, если бы американцы реально заботились об Украине, а не просто игрались в свои геополитические игры за наш счет», — полагает Волошин.