23.02.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Донбасс, Общество, Политика, США, Украина

США осознали, что Украина расколота и нужно защищать русский язык


В Вашингтоне пришли к выводу, что линия раскола на Украине не ограничивается одним лишь Донбассом, а потому страну нужно склеивать.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин, по мнению которого, только США могли бы выступить в роли вдохновителя продолжения Украиной боевых действий в Донбассе, но последние интервью спецпредставителя Госдепа США по Украине показывают обратное.

«Да, он сказал про «джавелины», что это только начало, но для меня ключевые там другие моменты. Он черным по белому говорит, что должны найти такую форму, которая удовлетворит всех, в том числе русскоязычных жителей Донбасса, как и украино- и русскоязычных жителей Центра страны. Под русскоязычными, естественно, он имеет в виду ту часть общества, для которой сегодня праздник, а Бандера не герой. Это понимание Вашингтоном того, что Украину нужно склеивать. И речь идет не только о Донбассе — линия раскола гораздо глубже и масштабней», — полагает Волошин.

По его словам, Украина находится в полушаге от гражданского противостояния, что прекрасно понимает Волкер.

«Более того: мне один товарищ, близкий к американским дипломатическим кругам, сказал, что они активно работают по совершенствованию закона об образовании. Причем речь идет не только о том, чтобы примирить Киев с Будапештом и Бухарестом, но и о том, чтобы найти формулу, при которой русский язык получил бы защиту и перестал быть объектом очевидной дискриминации, на которую указывает Венецианская комиссия в своих выводах», — подчеркнул международник.

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