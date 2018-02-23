23.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

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США осознали, что Украина расколота и нужно защищать русский язык

В Вашингтоне пришли к выводу, что линия раскола на Украине не ограничивается одним лишь Донбассом, а потому страну нужно склеивать.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин, по мнению которого, только США могли бы выступить в роли вдохновителя продолжения Украиной боевых действий в Донбассе, но последние интервью спецпредставителя Госдепа США по Украине показывают обратное.

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«Да, он сказал про «джавелины», что это только начало, но для меня ключевые там другие моменты. Он черным по белому говорит, что должны найти такую форму, которая удовлетворит всех, в том числе русскоязычных жителей Донбасса, как и украино- и русскоязычных жителей Центра страны. Под русскоязычными, естественно, он имеет в виду ту часть общества, для которой сегодня праздник, а Бандера не герой. Это понимание Вашингтоном того, что Украину нужно склеивать. И речь идет не только о Донбассе — линия раскола гораздо глубже и масштабней», — полагает Волошин.

По его словам, Украина находится в полушаге от гражданского противостояния, что прекрасно понимает Волкер.

«Более того: мне один товарищ, близкий к американским дипломатическим кругам, сказал, что они активно работают по совершенствованию закона об образовании. Причем речь идет не только о том, чтобы примирить Киев с Будапештом и Бухарестом, но и о том, чтобы найти формулу, при которой русский язык получил бы защиту и перестал быть объектом очевидной дискриминации, на которую указывает Венецианская комиссия в своих выводах», — подчеркнул международник.