23.01.2018, Москва, Елена Острякова

3 487 просмотров

США поднимают ставки накануне переговоров с русскими

Скандальный закон «Об особенностях государственной политики Украины на временно оккупированных территориях», проголосованный Верховной Радой на прошлой неделе, законодательно закрепляет выход страны из Минских соглашений. Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Ни о реинтеграции, ни о деоккупациии в законе не говорится ничего. По сути, это закон об отказе Украины от выполнения Минских соглашений. Это написано там прямым текстом и неоднократно», — сказал Стоякин.

Он уверен, что принятие закона было санкционировано Госдепартаментом США.

«Как я понимаю, закон был полностью согласован с американскими партнерами. Публичная риторика Курта Волкера и формулировки закона очень близки. Судя по тому, как Парубий отклонял поправки оппозиции, текст был согласован заранее. Принятие закона – повышение ставок перед очередным туром переговоров Суркова и Волкера. Если переговоры пройдут удачно, то, может, Порошенко не будет его подписывать», — сказал Стоякин.