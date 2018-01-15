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15.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Колониальная демократия, Коррупция, Общество, Политика, Спецслужбы, США, Украина, Финансы

США помогут Украине найти «заныканные» взяточниками деньги


США готовы помочь Украине в создании Службы финансовых расследований (СФР), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Соответствующее заявление сделал директор Государственного агентства США по противодействию финансовым преступлениям Джамал Эль-Хинди во время встречи с министром финансов Украины Александром Данилюком, информирует пресс-служба Министерства финансов Украины.

Во время встречи были обсуждены текущие вопросы во взаимодействию Агентства с государственными учреждениями Украины и возможные будущие векторы сотрудничества американского и украинского ведомств.

Джамал Эль-Хинди отметил, что Агентство FinCEN довольно сотрудничеством с Украиной, в частности с Государственной службой финансового мониторинга.

Он также добавил, что активно следит за процессом создания в Украине Службы финансовых расследований (СФР) — единственного органа для борьбы с финансовыми преступлениями против государства. Особое внимание было уделено вопросу взаимодействия СФР с другими государственными органами, в частности с Государственной службой финансового мониторинга для обеспечения эффективного процесса расследования.

Эль-Хинди добавил, что Агентство готово оказывать поддержку в создании эффективного нового органа СФР.

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