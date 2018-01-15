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США помогут Украине найти «заныканные» взяточниками деньги
США готовы помочь Украине в создании Службы финансовых расследований (СФР), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Соответствующее заявление сделал директор Государственного агентства США по противодействию финансовым преступлениям Джамал Эль-Хинди во время встречи с министром финансов Украины Александром Данилюком, информирует пресс-служба Министерства финансов Украины.
Во время встречи были обсуждены текущие вопросы во взаимодействию Агентства с государственными учреждениями Украины и возможные будущие векторы сотрудничества американского и украинского ведомств.
Джамал Эль-Хинди отметил, что Агентство FinCEN довольно сотрудничеством с Украиной, в частности с Государственной службой финансового мониторинга.
Он также добавил, что активно следит за процессом создания в Украине Службы финансовых расследований (СФР) — единственного органа для борьбы с финансовыми преступлениями против государства. Особое внимание было уделено вопросу взаимодействия СФР с другими государственными органами, в частности с Государственной службой финансового мониторинга для обеспечения эффективного процесса расследования.
Эль-Хинди добавил, что Агентство готово оказывать поддержку в создании эффективного нового органа СФР.
Метки: США, Украина, финансовые расследования
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