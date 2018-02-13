13.02.2018, Киев, Игорь Петров

2 253 просмотров

США пригрозили ввести санкции против украинских товаров

Разгул пиратства на Украине – нерешенность вопросов защиты интеллектуальной собственности – грозит привести к ограничению доступа украинских товаров на рынок США.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил координатор Парламентской экспертной группы по европейской интеграции (ПЭГ) Денис Черников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Необходимость урегулирования вопросов в сфере защиты прав интеллектуальной собственности. Отсутствие решения, долгое нерешение этих вопросов, отображается не только на отношениях с ЕС, но и на отношениях с США. Как известно, недавно офис торгового представителя США начал рассмотрение вопроса про отмену национального режима доступа украинских товаров на рынок США. Это очень плохой сигнал, и чем раньше будут приняты соответствующие законопроекты, тем лучше», — сказал Черников.

Согласно ежегодному отчету международного альянса интеллектуальной собственности (IIPA) за 2016 год, Украина заняла первое место в рейтинге государств, которые чаще всего нарушают права интеллектуальной собственности.

С июля 2015 года Украина получила возможность экспортировать в США около пяти тысяч наименований товаров в беспошлинном режиме.

За девять месяцев 2017 года экспорт в США украинских товаров составил порядка 550 миллионов долларов. Для сравнения, импорт из США в Украину — 1,7 миллиарда долларов.