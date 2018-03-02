02.03.2018, Киев, Ольга Козаченко

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США развязывают России руки в Донбассе

Соединенные Штаты сделали себя официальным участником конфликта в Донбассе, официально подтвердив решение о поставках Киеву противотанковых комплексов Javelin.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

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По мнению эксперта, небольшое количество американских ПТРК «никоим образом не могут поменять военный баланс на Донбассе», а это решение следует оценивать как одну из попыток Трампа выйти из-под обвинений в сговоре с Россией и доказать, что он еще больший антироссийский ястреб, чем его оппоненты.

«Конечно, поставка Javelin сделала США участником конфликта в Украине. Теперь официальным участником. Мы должны это понимать. Теперь Россия тоже может на самом деле не скрывать своих поставок вооружений [в ЛДНР], и ситуация может в этой связи обостряться», — не исключает Бортник.