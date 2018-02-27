27.02.2018, Москва, Елена Острякова

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США решили задушить Россию. Держать удар придётся долго

Запад не собирается возвращать Крым Украине, но использует ситуацию с полуостровом как повод усилить давление на Россию. Об этом сегодня на круглом столе в Севастопольском госуниверситете заявил политолог Адраник Мигранян.

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«В мире идиотов нет. Все прекрасно понимают, что Крым и Севастополь это неотъемлемая часть России. Но так как на Россию будет оказываться давление и дальше совсем по другим причинам, то Крым будет использоваться как повод. Это не потому, что кто-то думает, что мы вернем Крым и Севастополь. Просто надо сохранить напряжение с Россией», — сказал Мигранян.

Он полагает, что в обозримой перспективе никакого улучшения отношений между Западом и Россией не будет.

«Американцы решили задушить Россию финансово-экономически, вовлечь в гонку вооружений, в опосредованные войны и, таким образом, попытаться создать конфликт в элитных кругах России, между обществом и властью, и попытаться сменить режим.

Пока американцы не поймут, что давить на Россию бессмысленно и бесперспективно, эта линия будет продолжаться. Они должны понять, что через грубое и непосредственное давление они не добьются своих целей. Нам придется еще долго держать этот удар», — сказал Мигранян.