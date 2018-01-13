13.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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США угрожают Украине новой кровавой баней

США всерьез готовятся к свержению власти на Украине и уже подготовили порядка двухсот своих специалистов, которые перехватят временно правление страной на период третьего Майдана. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, о таком сценарии открыто заявляет аналитик крупного правительственного аналитического центра США «Аtlantic Сouncil».

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«Очень авторитетный институт «Atlantic Council» — это основной мозговой центр НАТО, но с точки зрения не военной, а идеологический центр, ведущий сотрудник Даяна Френсис пишет блог на их официальном сайте о том, что «если президент Порошенко до 19-го года не выполнит то-то и то-то, то будет третий Майдан. Соединенные Штаты к нему готовы, есть 200 человек технократов, которые перехватят управление, с которыми мы ведем переговоры».

Извините, о чем написано? Американцы ведут переговоры о свержении власти и готовят замену власти. «Аtlantic Сouncil» пишет у себя. И там же в этом блоге написано, что ударной силой вполне могут быть недовольные военнослужащие, вернувшиеся из «зоны АТО». Они что нам кровавой баней угрожают или что?

Переведите мне это, пожалуйста. Вот их отношение. Есть группа в Штатах, которая говорит — «ребята, у нас с этими не получилось, давайте их заменим другими», — заявил Джангиров.