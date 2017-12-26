26.12.2017, Москва, Елена Острякова

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США уже давно поставляют «Джавелины» Порошенко, война неизбежна, — экс-нардеп

Противотанковые системы «джавелин» уже давно завозятся на Украину, недавнее заявление США об их поставках – политический шаг. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-нардеп Украины Игорь Марков.

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«Джавелины» давно есть на Украине. Американцы их поставляли через своих контрагентов. Сейчас было сделан политический шаг: мол, мы, ребята с вами. Карты розданы, рано или поздно их придется вскрывать. Война на Украине неизбежна. Чем быстрее она начнется, тем меньшей кровью закончится. Американцы доиграют эту партию на Украине. Они не могут просто так оттуда уйти. Но, даже отползая, они будут наносить нам максимальный урон», — сказал Марков.

Российский политолог Сергей Михеев согласен с тем, что поставки американского оружия не изменят баланс сил на Донбассе, но опасается, что они могут спровоцировать новый виток войны.

«Они могут позволить себе такой эксперимент и пожертвовать чужой кровью. Чужие жизни и территории для них ценностью не являются. Те объемы оружия, которые будут поставляться, фатально баланс силы не изменят. У Украины в избытке оружия, в том числе, есть противотанковые средства, пусть не такие современные. Это в чистом виде провокация. Не получится – расплачиваться будут не они», — сказал Михеев.