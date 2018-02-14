14.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

3 883 просмотров

США за свой счет обеспечили безопасность Украины в ночное время

Соединенные Штаты Америки передали украинской армии 2,5 тысячи приборов ночного видения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом сообщила американский посол в Украине Мари Йованович.

По ее словам, общее количество приборов ночного видения от США «теперь возрастет почти в два раза», а суммарная стоимость нового оборудования составляет $45 млн.

«Это позволяет гарантировать безопасность украинского народа в ночное время. Вражеские силы не смогут прятаться под покровом ночи», — отметила дипломат.

Глава Генштаба Виктор Муженко уточнил, что помощь США позволит обеспечить приборами ночного видения 10 батальонов ВСУ.