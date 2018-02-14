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США за свой счет обеспечили безопасность Украины в ночное время
Соединенные Штаты Америки передали украинской армии 2,5 тысячи приборов ночного видения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Об этом сообщила американский посол в Украине Мари Йованович.
По ее словам, общее количество приборов ночного видения от США «теперь возрастет почти в два раза», а суммарная стоимость нового оборудования составляет $45 млн.
«Это позволяет гарантировать безопасность украинского народа в ночное время. Вражеские силы не смогут прятаться под покровом ночи», — отметила дипломат.
Глава Генштаба Виктор Муженко уточнил, что помощь США позволит обеспечить приборами ночного видения 10 батальонов ВСУ.
Метки: безопасность, Мари Йованович, приборы ночного видения, США, Украина
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