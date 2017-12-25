 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
25.12.2017, Киев, Максим Карпенко
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Вооруженные силы, Донбасс

Стало известно, что Порошенко, подняв в воздух боевую авиацию, сорвал практически решенный вопрос о мире


Оказалось, что большим военным преступником на Украине является не бывший и.о. президента Александр Турчинов, начавший карательную операцию на Донбассе, а его преемник, нынешний глава государства Петр Порошенко.

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Об этом в эфире телеканала 112 заявил депутат Верховой Рады Нестор Шуфрич, проводивший в начале «АТО» переговоры с донецким ополчением, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, когда вопрос мира на Донбассе был уже практически решен, Порошенко, ставший президентом, поднял в воздух боевую авиацию и стал бомбить города республик.

«Турчинов реально мог обеспечить мир на Донбассе, если бы еще пробыл исполняющим обязанности, может быть, месяц или два. Порошенко кардинально поменял политику, это для нас было неожиданно. Та фраза, которую он сказал о том, что АТО должна закончиться за неделю, конечно, меня насторожила. На следующий день подняли военную авиацию. При Турчинове не поднимали ни один боевой самолет, а при Порошенко подняли боевую авиацию и начали более агрессивно вести военные действия», — сообщил Шуфрич.

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