01.02.2018, Донецк, Владимир Гладков

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Стало известно, как командование ВСУ обманывало «киборгов» в донецком аэропорту

Украинское военное руководство совместно со СМИ «забрасывало» находящимся в донецком аэропорту военным лживую информацию о нахождении позиций армии ДНР, тем самым, провоцируя т.н. «киборгов» на совершенно абсурдные действия, что и привело к их катастрофическим потерям.

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О том, как проходили решающие бои за донецкий аэропорт, корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказал участник штурма аэропорта, боец ВС ДНР Владислав Шинкарь (позывной «Шиба»).

Он рассказал, что сама задача – зайти в донецкий аэропорт и частично поменять находящиеся там подразделения – военнослужащим была поставлена ещё в ноябре 2014 года.

«В ноябре 2014 года нам была поставлена задача – зайти в донецкий аэропорт. На тот момент там находились подразделения «Спарта» и «Сомали», мы частично должны были их поменять. С 6-го ноября вместе с начальником штаба «Крым» мы начали заводить личный состав на позиции, где находились «спартанцы» и «сомалийцы», дабы люди могли свыкнуться, понять, где находятся огневые точки противника. Бесшабашной ротации не было, всё было грамотно и где-то к 15-му числу батальон «Восток» занял позиции», – вспоминает военный.

«Шиба» рассказал, что в первый день ротации подразделений, «Сомали» понесли потери.

«Миномёт «спартанцев» работал по противнику. Затем, в течение нескольких минут к нам прилетела «ответка» – это были первые потери в аэропорту, которые я видел своими глазами. Начиная с ноября и до полного освобождения в январе, батальон «Восток» выполнял все поставленные задачи вместе со «Спартой» и «Сомали».

Ключевым сражением за аэропорт военнослужащий называет бой, произошедший 17 января, за несколько дней до освобождения старого терминала.

«В начале бои велись за старый терминал. Когда мы его заняли, расстояние до нового терминала составляло около 150-ти метров. Поэтому шло постоянное подавление, то наших боевых точек, то противника».

«Шиба» рассказал, что военнослужащие ВС ДНР часто слушали украинские радиостанции, и заметили, что украинские СМИ предоставляли в массы неверную информацию о том, что «сепаратисты» давным-давно покинули территорию аэропорта:

«Мы слушали украинские радиостанции и понимали, что так называемых защитников Украины попросту вводят в заблуждение, говоря, что сепаратисты уже покинули территорию старого терминала. При этом мы продолжали наносить им урон как в живой силе, так и в военной технике», – рассказал он.

«Шиба» вспоминает, что, накануне решающих боёв, украинская сторона также провела ротацию.

«На позиции ВСУ зашёл «Правый сектор», который сразу же разместил там свои флаги. На следующий день они предприняли попытку прорыва наших позиций через монастырь (т.н. позиция «трёшка», – прим. автора). На тот момент там отдельно находилась тактическая группа «Суть времени», которая входила в 10-ю роту батальона «Восток». Около 2-х часов дня начался интенсивный артобстрел позиций по всей линии разграничения, начиная от посёлка Весёлое и заканчивая Спартаком. По плотности огня мы поняли, что готовится наступательная операция. Бой продолжался до темноты, в течение которого противник предпринял попытку занять монастырь.

Украинские силы выдвинули пять единиц тяжёлой техники – танки, которые подошли к бывшей диспетчерской вышке, которая за день до этого была частично уничтожена. Под интенсивным огнём артиллерии скопились украинские танки, которые пошли на прорыв. В этом бою мы потеряли трёх товарищей: «Пятницу», «Белку» и «Болгарина». Два раза пытались деблокировать позиции, очень много людей получили ранения. В районе 8-ми часов вечера нам всё-таки удалось это сделать, и вывести раненых и погибших. Несмотря ни на что, донецкий аэропорт мы не сдали», – подытожил военнослужащий.