31.01.2018
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Преследования журналистов, Скандал, СМИ, Украина

Стало известно, как лоханулась Генпрокуратура Украины с выездом Гужвы в Австрию


Бывший заметистель главы администарции президента Украины, юрист Андрей Портнов, рассказал подробности выезда главреда интернет-издания «Страна» в Астрию, где он, как сообщал «ПолитНавигатор», попросил политического убежища.

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«Шестого января сотрудники Генеральной прокуратуры забыли обратиться в суд за продлением меры пресечения руководителю главного оппозиционного издания Украины Страна.UА Игоря Гужвы.

Он легально прибыл в Вену, где обратился к австрийским властям с просьбой о предоставлении политического убежища.

Мы собрали пакет документов, доказывающий политически мотивированное избирательное правосудие в отношении Игоря, фальсификацию его уголовных дел и скоординированную работу силовиков, управляемых Президентом Порошенко.

Австрийские власти немедленно выдали ему документ, констатирующий его легальное пребывание в Австрии после обращения за защитой и приступили к рассмотрению материалов.

На днях мы проинформируем также Интерпол, который ещё ни разу не удовлетворил прошения украинских властей о выдаче её граждан из-за системных нарушений европейских стандартов.

Мы также докажем и юридически зафиксируем участие Президента Порошенко в организации фальсификаций уголовных дел и преследования журналистов», — написал юрист на своей странице в Facebook.

Кроме того, он добавил, уголовные дела, возбужденные на Украине против Гужвы, не имеют перспективы.

«Все уголовные дела в отношении Игоря Гужвы можно собрать и съесть за обедом. Вы опять проиграли. Ни по одному из этих дел никогда не будет приговора, его не выдадут украинским правоохранителям и не ограничат свободы. Он продолжит заниматься журналистской деятельностью в безопасной и демократической европейской стране», — подчеркнул Портнов.

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