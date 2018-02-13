13.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Стало известно, как Порошенко порезвился во время крупнейшего поражения ВСУ

В то время, когда украинская группировка уничтожалась в Иловайском котле, эмиссары президента Украины решали вопрос о передаче в долгосрочную аренду береговой линии Козине, где находится имение Порошенко.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщает киевский журналист Александр Дубинский.

«2014 год. Иловайский котел. У сельского головы Козина Валерия Гартика разрывается телефон. Ему звонит глава Администрации президента Порошенко Борис Ложкин. Его интересует только один вопрос. Как быстро сельсовет сможет принять решение о долгосрочной передаче в аренду береговой линии одному важному человеку. Зовут этого человека Петр Алексеевич Порошенко. Офис господина Ложкина связывается с сельским головой чуть ли не по несколько раз в день. Вопрос крайне срочный… Вы прочли короткую зарисовку «Порошенко и патриотизм», — пишет Дубинский.

Он также сообщил, что собирает все документы, касающиеся этого дела.