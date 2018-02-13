13.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Стало известно, кого Запад хочет поставить во главе миротворцев на Донбассе

На Западе сформулировали свое видение миротворческого формата на Донбассе. Для урегулирования кризиса на Украине ООН рассмотрит применение контингента в 20 000 военнослужащих из стран, которые не являются членами НАТО и 4 000 полицейских, в возглавит миссию Швеция, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом говорится в новом отчете, который должен быть представлен должностным лицам этой неделе, сообщает Reuters.

Высокопоставленные должностные лица Германии, Франции, России и Украины, обсудят конфликт в Украине во время проведения конференции по безопасности в Мюнхене.

Отчет, составленный бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном, который теперь является советником президента Украины Петра Порошенко, будет представлен чиновникам, включая спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера.

На пути утверждения миротворческих сил ООН есть большие преграды, отмечает издание.

«Эта деятельность потребует привлечения ряда европейских стран, таких как Швеция, стран, которые имеют опыт миротворческих операций, таких как Бразилия, и стран, которым доверяет Россия, таких как Беларусь», — заявил Ричард Гован, соавтор отчета и эксперт по ООН Колумбийского университета.

Некоторые дипломаты и эксперты называли цифру в 50 000 человек, однако, по мнению Гована, такая цифра не является реалистичной, и Москва, вероятно, будет против такого большого контингента.

Создание миротворческих сил, по мнению Гована, позволит провести местные выборы в Украине, что является ключевой частью Минских договоренностей.

«Если удастся достаточно быстро развернуть присутствие на местах, хорошо было бы перейти к местным выборам за 12 месяцев, а затем оставить миротворцев, скажем, два года в целом», — подчеркнул Гован.