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03.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Доходы политиков, Киев, Общество, Политика, СМИ, Украина, Финансы

Стало известно, за какую сумму Яценюк продал сыну олигарха свою долю в телеканале «Эспресо»


Экс-премьер-министр Арсений Яценюк продал американской компании Atmosphere Entertainment, Inc. (Нью-Йорк), подконтрольной Ивану Жеваго — сыну депутата и олигарха Константина Жеваго, 30%-ную долю телеканала «Espreso.TV» за $1 млн 465,28 тыс., сообщила пресс-секретарь политика Ольга Лаппо.

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«В результате прозрачной и публичной продажи доли собственности телеканала он уплатит в государственный бюджет около 7 млн грн налогов», — написала она на своей странице в Facebook.

В середине августа 2017 года Ольга Лаппо сообщила, что Яценюк реализовал опцион от 2013 года и приобрел у соучредителя телеканала Ларисы Княжицкой 30% акций за 3,8 млн грн.

По словам пресс-секретаря, теперь Яценюк получил возможность продажи своей доли телеканала и реализовал ее во избежание спекуляций о политизации деятельности канала.

Лаппо отметила, что продажа была заключена без схем оптимизации налогов и использования оффшорных компаний, а все финансовые транзакции прошли проверку в соответствующих банках США и Украины.

Ранее сам телеканал «Espreso.TV» заявил, что американская компания Ивана Жеваго также приобрела 40%-ную долю канала у супруги главы МВД Инны Аваковой и 7,5% у Ларисы Княжицкой — супруги народного депутата Николая Княжицкого, которая сохранила в собственности после продажи 22,5%.

Телеканал «Espreso.TV» создан осенью 2013 года. Среди его основателей — Николай Княжицкий и бывший главный редактор еженедельника «Комментарии» Вадим Денисенко. Канал оформлен на ООО «Голдберри», которое, в свою очередь, на 100% принадлежит ООО «Астра Финанс» (Киев). Данные о смене собственников уже внесены в госреестр.

Николай Княжицкий в начале декабря 2017 года сообщил, что его коллега по парламенту, мажоритарий горнорудной компании Ferrexpo и владелец так называемой «финансово-промышленной группы» «Финансы и Кредит» Константин Жеваго хочет купить «Espreso.TV». По сообщениям СМИ, Иван Жеваго — сын украинского олигарха и экс-спонсора Юлии Тимошенко Константина Жеваго.

«Канал, в принципе, прибыльный благодаря тому, что у нас размещается реклама предприятий, связанных с одной из групп, — это группа, которая близка к такому предпринимателю, как Константин Жеваго. И он хочет купить наш канал и, думаю, что это произойдет, и он его купит», — сказал Княжицкий в эфире программы «HARD с Влащенко» на телеканале ZIK в начале декабря. По его мнению, Константину Жеваго выгодна такая покупка,

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