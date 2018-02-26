26.02.2018, Горловка, Владимир Гладков

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Старейший украинский снайпер ликвидирован в Донбассе

В Донбассе погиб один из старейших участников «АТО», снайпер 72 бригады ВСУ.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил «волонтёр» в 131 ОРБ УНСО Назар Приходько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На фронтах национально-освободительной войны погиб снайпер 72-й бригады Василий Васильевич, с позывным «Дед», – написал украинский националист.

Приходько отметил, что совсем недавно, 16 февраля, «Дед» отметил свой последний день рождения, ему исполнилось 68 лет.

«Таким образом, он стал самым старшим погибшим воином нашей войны», – сообщил «волонтер».