08.01.2018, Киев, Елена Острякова

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Старое советское оборудование оказалось лучше «стены Яценюка»

Проект строительства стены на границе Украины и России, начатый при премьер-министре Украине, оказался экономически необоснованным и не нужным. Об этом в эфире украинского телеканала NewsOne заявил военный эксперт Игорь Козий.

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«Об этом смешно говорить. Это выброшенные деньги, откровенно говоря. Это неплохо, что у пограничников появилось что-то, что они могут наблюдать», — сказал Козий.

По его мнению, старое советское оборудование границы намного эффективней.

«Но этим же пограничникам можно предъявить, что очень хорошее оборудование, которое стояло на границе СССР с другими странами, практически разрушается. Его нужно поддерживать, чтобы у нас не была ситуация везде одинаковая», — сказал Козий.