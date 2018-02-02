02.02.2018, Киев, Максим Карпенко
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Политика, Скандал, Украина

Стебавшийся над визиткой Яроша Гордон теперь в ужасе от марширующих в Киеве нацистов


Известному киевскому телеведущему Дмитрию Гордону, ранее активно поддерживавшему Майдан, кадры марширующих по украинской столице «нацдружинников» напомнили приход к власти Гитлера.

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Об этом он заявил в эфире телеканала 112. По его словам, украинская государственная машина не имеет права допускать такие марши.

«Когда мы увидели кадры, когда по центру Киева маршируют люди в балаклавах, в очень хорошем обмундировании, одинаковом, с факелами и так далее, у всех нормальных людей это вызывает ассоциации с приходом к власти фюрера в Германии в 33-м году прошлого века. Я прошу обратить внимание на историю, чтобы понять, каким образом Гитлер скооперировался со штурмовиками Рэма, каким образом они вот так прошлись несколько раз с факелами, каким образом они потом объявили власти, что «мы теперь власть»… Если у нас есть государство, оно не имеет права допускать таких шествий по центру столицы», — заявил Гордон.

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