11.02.2018, Харьков, Марк Старолисов

3 061 просмотров

«Стену Яценюка» снова будут, типа, строить



В Харьковской области снова грозятся достроить так называемую «Стену» на границе с Россией. Как сообщил председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал, на это дело из украинского госбюджета выделено 500 млн грн (ок. 1 млрд руб.), из которых 300 млн грн перенесены из прошлогоднего бюджета, а 200 млн грн —дополнительные средства.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«На эти деньги планируется полностью завершить работы в Харьковской и Луганской областях», — заявил главный украинский пограничник и напомнил, что сначала подрядчики планировали достроить это забороподобное монументальное сооружение в 2018 году, но потом продлили проект до 2020 года.

Возвести «Стену» на границе с Россией в 2014 году предложил тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Проект в той редакции заказчики оценили почти в 150 миллионов долларов (4 млрд грн по тогдашнему курсу). Около двух тысяч километров рубежей Яценюк хотел оборудовать противотанковыми и протитранспортними рвами шириной 4 и глубиной 2 метра, 17-метровыми металлическими вышками, средствами наблюдения, сигнализации и поражения и специальными опорными пунктами для пограничников. Сам Яценюк назвал это дело «Европейским валом». В частности, на территории ответственности Харьковского погранотряда планировалось выкопать 2014,5 км противотанкового рва, обустроить 82 км инженерных сооружений, построить два опорных пункта на 250 человек, пять опорных пунктов на 120 человек.

Как высокопарно звучит! И, кажется, будто сам проект встанет в один ряд с великими фортификационными сооружениями прошлого. Сразу вспоминается Великая китайская стена. Но не только она. Во II веке н. э. римский император Адриан огородил системой валов, как тогда казалось, цивилизованный мир от варварского, а в исторической перспективе — Англию от Шотландии. В ХХ веке были знаменитые линии Мажино, Зигфрида и Маннергейма. И есть стена по 38-й параллели, разделяющая Корею. Вот о такой и мечтали украинские националисты четверть века, чтобы раз и навсегда отгородиться от России.

Однако получается на деле совсем другое сравнение. В 1907 году через весь свой континент австралийцы протянули самый длинный в мире забор, чтобы остановить нашествие кроликов. Учитывая кличку украинского экс-премьера, местные жители назвали «Европейский вал» «блажью взбесившегося кроля».

Когда этот кроликоподобный персонаж отправился в отставку, начался аудит.

Уже в сентябре 2016 года Госпогранслужба Украины выявила недостатки у 12 сооружений, еще два не были приняты в связи с некачественным выполнением работ. Финансирование этого забора было приостановлено. Задержаны семь человек, подозреваемых в хищении почти 17 млн грн (из них четверо — пограничники). Местные говорят: кое-где «Европейский вал» уже подрыли кабаны. В общем, проект выродился в форменное свинство.

И вот теперь на это дело снова решили не просто выделить средства, но и освоить их. Разворуют ли эти государственные вливания? Разумеется, ведь без этого никак невозможно! Но уж пусть лучше эти деньги осядут в карманах строителей и пограничникоа и будут зарыты в землю кабаньими пятачками, чем пойдут на пропаганду ненависти или навыпуск лживых учебников для украинских школьников и студентов. Так они хотя бы воришкам пользу принесут. Союз свинства и крысятничества предпочтительней неприкрытого бандеровского зверства.

Так что пусть строители строят, пограничники — принимают, поставщики и чиновники — подворовывают, а кабаны выступают в качестве ОТК и госприёмки. В общем, все — на освоение средств!