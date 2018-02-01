01.02.2018, Киев, Игорь Петров

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Сторонники Саакашвили напомнили «Лолите» с Банковой об отдыхе на Мальдивах

В Киеве, возле администрации президента Украины прошла акция «Чемодан-вокзал-Мальдивы». Несколько активистов из сакашвилевского «Движения новых сил» изобразили, как Порошенко отдыхает на Мальдивах во время войны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Активисты включили песню «Moi Lolita» «чтобы напомнить Порошенко кто он» и начали танцевать. Одна из участниц акции с табличкой «Лолита» держала плакат, на котором было показано, в какую сумму обошелся отдых президента. Другие участники акции в камуфляже с муляжами оружия изображали бойцов, которые воюют на Донбассе пока Порошенко отдыхает на Мальдивах.

«Он сейчас тупо уезжает отдыхать и тратит полмиллиона долларов, которые могли бы очень понадобиться на передовой нашим ребятам. А он вкладывает их в экономику Мальдивов», — заявил один из активистов. Другой обещал «поддерживать борьбу с внутренним врагом, который тут отдыхает на Мальдивах и Сейшелах за наши деньги».

«Порошенко должен уйти в отставку, освободить эту должность. Он потратил самое ценное, что у нас есть – наше время, четыре года. Он вынуждает нормальных людей уезжать из страны. Ганьба!», — заявил еще одни активист, после чего все начали скандировать «Ганьба!»

Полиция заблокировала машину, на которой привезли инвентарь для акции, и взяла ее в оцепление. Активисты пытались убедить полицию выпустить их машину, но этого не было сделано пока не составили протокол о нарушении правил парковки.

«Вот, вы видите проявление их тупого исполнения чьих-то непонятных приказов. Мы не совершаем противозаконных действий», — прокомментировал действия полиции активист.

В конце концов машину отпустили.