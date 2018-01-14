 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
14.01.2018, Москва, Елена Острякова
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Крым, Политика, Россия, Украина

«Страна-агрессор» решила ответить на закон о «деоккупации»


Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной должен быть денонсирован, чтобы зафиксировать новый статус Крыма.

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Об этом зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин заявил РИА «Новости».

«Не оговаривая механизмов партнерства, сотрудничества и дружбы, во второй статье договора мы признаем территориальные границы Украины, а они, соответственно, наши — на момент подписания и ратификации этого документа. То есть речь идет о том, что, подписав этот договор, Россия в 1997-м, а затем при ратификации в 1999 году подтвердила, что она считает, скажем, Крым и Севастополь частью территории Украины», — отметил Затулин.

Политолог Леонид Поляков считает заявление депутат вполне логичным.

«Затулин с формальной юридической стороны абсолютно прав. Все предыдущие шаги Украины были нацелены на то, чтобы максимально ухудшить ситуацию. Инициатива Затулина не ухудшает ситуацию, а фиксирует ее де-факто. Это станет констатацией факта: Крым и Севастополь — это Россия. Не надо бояться, надо приводить законодательство в норму и вычищать из него все, что даст возможность утверждать, что Крым украинский», — сказал Поляков в эфире радио «Вести ФМ».

Он полагает, что денонсировать договор реально в течение месяца.

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