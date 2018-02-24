24.02.2018, Мариуполь, Николай Кузнецов

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Страшно далеки мы от Европы: результаты уличного опроса украинского канала в Мариуполе

Опрошенные журналистами жители Мариуполя скептически относятся к евроинтеграционному курсу властей Украины.

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Об этом свидетельствуют результаты уличного опроса, проведенного телеканалом «Общественное ТВ Донбасса», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вообще нужно дружить со всеми: и с Европой, и с Россией»,− рассказала своё видение ситуации молодёжь города.

Попавшиеся журналистам мариупольские пенсионеры считают, что европейский курс развития страны ни к чему хорошему не приведёт.

«Я считаю, что европейский вектор развития Украины является всего на всего пиаром. Конкретики в стране нет, и, я думаю, что вряд ли что-то изменится в лучшую сторону», − высказался опрошенный пенсионер.

Также один из жителей города сообщил, что с такими зарплатами и пенсиями, как у украинцев, в Европе им делать нечего.

«Сытый человек может и будет поддерживать евроинтеграцию Украины, а с нашими зарплатами и пенсиями, извините, нам там делать нечего. Соседи должны мирно жить. Надо делать нормалью жизнь у себя в стране, чтобы Европа ехала к нам, а не мы туда», − рассказал житель Мариуполя.

Одна из жительниц города рассказала, что жертвовать интересами и историей своей страны ради Европы − неправильно.

«Я считаю, что в каких-то моментах европейцы делают правильно, например, улучшают инфраструктуру, транспортное сообщение, улучшают жизнь населения. Но я думаю, что жертвовать интересами, историей нашего государства во имя Европы − это не правильно. Снос памятников и переименование улиц − это национализация, она к демократии никакого отношения ни имеет», − сообщила жительница прифронтового города.