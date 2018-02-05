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Строительство Крымского моста близится к завершению
Строители Крымского моста приступили к установке железнодорожных пролетов над акваторией Керченского пролива.
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Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Работы идут на участке между островом Тузла и фарватером Керчь-Еникальского канала.
Вскоре полотно, длиной более двух километров, методом продольной надвижки соединится с аркой железнодорожного моста.
«Параллельно над морем протягиваются две ветки железнодорожных пролетов. Одна – для движения поездов в сторону Крыма, вторая – для встречного направления, в сторону Тамани. Каждую ветку толкают от двух до четырех мощных домкратов с усилием от 500 до 1000 тонн. С увеличением массы надвигаемого над водой металла – всего на данном участке предстоит собрать и смонтировать 30 пролетов – число домкратов увеличивается на каждом направлении», — заявил заместитель гендиректора по производству на строительном участке Крымского моста Дмитрий Петухов.
Напомним, высота железнодорожной части Крымского моста постепенно увеличивается со стороны берега и достигает 35 метров над уровнем моря на судоходной арке.
Метки: Дмитрий Петухов, Крымский мост
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