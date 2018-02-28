28.02.2018, Киев, Владимир Гладков
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Киев, Образование, Украина, Экономика коллапса

Студенты Киева жалуются, что наскакали холодные европейские аудитории


Студенты Национального педагогического университета им. Драгомирова записали обращение, в котором жалуются, что вместе с преподавателями мерзнут в неотапливаемых аудиториях с температурой 8-10 градусов.

По словам учащихся, если температура в аудиториях составляет 8-10 градусов, то за партами у окон она опускается до четырёх.

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«Холодный воздух, которым дышат студенты по 4-6 часов в день, холодные сидения (а большинство студентов – будущие мамы) и – абсолютное игнорирование и отсутствие какого-либо решения этой проблемы на протяжении нескольких лет подряд», – комментирует видеоролик доцент педуниверситета Юлия Холодна.

Интересно, что ректорат, деканаты и кафедры используют обогреватели, однако в аудиториях их нет.

«Студентов постоянно запугивают тем, что за высказывание своей позиции будут снимать со стипендии (как это было в прошлом году)», – добавила доцент.

Примечательно, что в видеоролике студенты призывают разобраться в проблеме не правительство или администрацию, а «взрослых людей».

«Это недопустимо в европейской державе Украина», – так заканчивается видеообращение студентов киевского педвуза.

Ранее корреспондент «ПолитНавигатора» передавал, что из-за экономии дефицитного угля температура в квартирах Киева опускается до 12 градусов, при этом жители украинской столицы продолжают получать огромные счета за коммунальные услуги.

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