09.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Суд Кипра запретил Ахметову тратить его же деньги

Украинскому бизнесмену Ринату Ахметову запретили тратить на свои нужды более 20 тыс. евро в месяц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Такое решение принял Окружной суд Никосии (Кипр).

Как сообщается, запрет связан с заморозкой активов Ахметова.

Согласно тексту решения суда, ответчики могут тратить не более 20 тыс. евро на покрытие судебных издержек.

Если же ответчики являются физическими лицами, они вправе потратить дополнительные 20 тыс. евро на собственные личные потребности, такие как проживание, питание и т.п.

Также суд разрешил использовать еще 20 тыс. евро ежемесячно для обеспечения бесперебойной работы компаний и предприятий, принадлежащих ответчикам.