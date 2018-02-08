08.02.2018

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Суд над Януковичем неожиданно превратился в сбор доказательств по обвинению майданщиков

Во время показаний в Оболонском суде Киева экс-глава СБУ Валентин Наливайченко сделал сенсационное признание, которое осталось практически незамеченным, пишет киевская интернет-газета «Страна».

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«Оказывается, 23-24 февраля 2014 года Наливайченко и Аваков находились в Крыму для того, чтобы задержать Януковича – по словам Наливайченко, они считали, что тот прячется на одной из госдач. Однако эти показания напрочь разбивают картину тех дней, которую рисует нынешняя власть. Если вечером 23 февраля потенциальные руководители СБУ и МВД были убеждены, что Янукович находится в Украине, значит, 22 февраля у парламента не было никаких оснований отстранять его от должности за «самоустранение» и назначать «и.о.» Турчинова», — отмечается в публикации.

Кроме того, издание указывает, что Наливайченко с Аваковым не имели никаких оснований задерживать действующего президента, возможно, просто решившего отдохнуть на госдаче.

«Плохо, конечно, что не сообщил об этом официально, но у нас допускается тайный отдых даже на Мальдивах, не то что на территории своего государства.В общем, суд над Януковичем постепенно превращается в сбор материалов для обвинения тех, кто пришел к власти после Майдана. Причем в этом случае обвинения будут более обоснованными», — резюмирует «Страна».