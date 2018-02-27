27.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Судьба Донбасса в руках Суркова и Волкера, а не «нормандского формата»

Приняв закон, называющий Донбасс «оккупированным», Украина нарушила свои международные обязательства.

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Такое мнение в комментарии «Московскому комсомольцу» высказал директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

«Закон о реинтеграции Донбасса серьезно усложняет ситуацию не с безопасностью в регионе, а с выполнением Минских соглашений. Фактически он нарушает Конституцию Украины и международные решения, который Киев обязался исполнять. В частности, закон предполагает, что все, кто работает в структурах ДНР и ЛНР, не подпадают под амнистию, предписанную Минскими соглашениями», — подчеркнул политолог.

Кроме того, он напомнил, что в марте должна состояться очередная встреча помощника президента России Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера.

«Именно там, а не в «нормандском формате» сегодня проходит главное обсуждение мирного урегулирования конфликта. Возможно, они смогут достигнуть серьезного прорыва в согласовании формата миротворческой миссии ООН», — не исключает Денисов.