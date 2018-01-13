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Судьба последнего украинского оператора связи в Донбассе — в руках ОБСЕ
СММ ОБСЕ пообещала помочь в предоставлении доступа специалистов к зонам обрыва сотового оператора «Vodafone» со стороны Украины.
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Такую информацию сообщает telegram-канала Министерства связи Донецкой Народной Республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«МТС в Республике даже за свет не платил, за аренду площадок, никаких налогов, даже прямой стык на экстренные службы отключили», – говорится в сообщении Виктора Яценко на Telegram-канале Минсвязи ДНР.
«Мы всё это терпели только ради наличия альтернативы связи в Республике. На сегодня судьба МТС Украина в руках ОБСЕ, который пообещал дать доступ к зонам обрыва со стороны Украины», – подчеркнул он.
Напомним, 11 января в ДНР перестал работать последний украинский оператор связи.
Метки: Vodafone, Миссия ОБСЕ, связь
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