 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
13.01.2018, Донецк, Анастасия Самойлова
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Вооруженные силы, Донбасс, Миссия ОБСЕ, Общество, Связь, Украина

Судьба последнего украинского оператора связи в Донбассе — в руках ОБСЕ


СММ ОБСЕ пообещала помочь в предоставлении доступа специалистов к зонам обрыва  сотового оператора «Vodafone» со стороны Украины.

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Такую информацию сообщает telegram-канала Министерства связи Донецкой Народной Республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«МТС в Республике даже за свет не платил, за аренду площадок, никаких налогов, даже прямой стык на экстренные службы отключили», – говорится в сообщении Виктора Яценко на Telegram-канале Минсвязи ДНР.

«Мы всё это терпели только ради наличия альтернативы связи в Республике. На сегодня судьба МТС Украина в руках ОБСЕ, который пообещал дать доступ к зонам обрыва со стороны Украины», – подчеркнул он.

Напомним, 11 января в ДНР перестал работать последний украинский оператор связи.

 

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