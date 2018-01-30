30.01.2018, Киев, Игорь Петров

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Сумма ближайших выплат по внешним долгам ужаснула украинских экспертов

Считается, что за 2018 — 2020 годы Украина должна выплатить по внешним долгам около 16 миллиардов долларов, но по факту ей придется выплатить гораздо больше.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«16 миллиардов долларов – это оптимистическая цифра. Украина в ближайшие три года должна выплатить гораздо больше. В эту сумму не были включены валютные облигации и выплаты по госкомпаниям. Это дополнительно дает еще 6 миллиардов. То есть Украина в ближайшее три года должна выплатить не 16, а 22 миллиарда долларов. Еще нет статей расходов, которые возникнут либо в 2018 году, либо в следующем. А это дополнительные выплаты еще 6,5 миллиардов», — сказал эксперт.

По его словам, эта дополнительная сумма состоит из двух миллиардов долларов, которые «Нефтегаз Украины» обязан выплатить «Газпрому» за предыдущие поставки природного газа, согласно решению Стокгольмского арбитража, а также из выплат по российским облигациям в соответствии с вердиктом Высокого суда Лондона.

Кроме того, с высокой степенью вероятности появится новая статья расходов в украинском бюджете — 1,5 миллиарда долларов так называемых конфискационных денег бывшего окружения Януковича.

«Все компании, у которых конфисковали эти облигации, уже подали в европейские суды. И они имеют преимущество перед украинской властью, потому что она провела конфискацию очень неправовым способом. Теперь суммируем – нам заявили о 16 миллиардах, но по факту в ближайшие три года Украина должна будет выплатить 29 миллиардов долларов. Это бремя ложится на нас, налогоплательщиков – все эти долги будут возвращаться из налогов, из наших с вами карманов», — резюмировал Скаршевский.