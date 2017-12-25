25.12.2017, Киев, Семен Дорошенко

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Супрун открыла центр по лечению ушибов мозга у боевиков «АТО»

Центр лечения и реабилитации последствий нейротравм для участников АТО открыт в поселке Клевань Ровенской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Это — первое подобное отделение в государственном секторе в системе Минздрава Украины, сообщает пресс-служба Ровенской облгосадминистрации.

«Наконец-то будет достойный Центр для наших защитников и всех украинцев, которые нуждаются в реабилитации. Клеванский госпиталь — один из лучших в Украине, поэтому мы и решили оборудовать на его базе спинальный Центр. Хотелось бы, чтобы люди, которые собираются строить или ремонтировать реабилитационные центры, посмотрели, как это работает здесь. И главное — специалисты. Потому что не оборудование делает реабилитацию успешной, а люди. И ежедневный труд, и желание встать на ноги, и забота близких», — сказала на открытии Центра и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Новое медицинское учреждение предусмотрено для пациентов – боевиков «АТО» с последствиями тяжелых черепно-мозговых и спинальных травм, требующих длительного лечения и реабилитации. Здесь будут лечить раненых со всей Украины. В учреждении 50 коек, средняя продолжительность курса лечения – 180 дней.

Центр в Клевани оборудовали современным оборудованием, обустроили многофункциональные палаты и процедурные кабинеты.

Для пациентов-колясочников предусмотрели лифты. Палаты оборудованы видеонаблюдением, рядом с кроватями есть кнопки вызова. Отдельно есть палаты для инвалидов i-ой группы и их родственников.

Здесь есть большой бассейн, который планируют оборудовать подводной беговой дорожкой.

Для пациентов есть общее пространство, где можно проводить время и поддерживать друг друга. Рядом есть коттеджи для адаптации, чтобы перед выпиской домой пациенты могли приспособиться к жизни в домашних условиях без вспомогательных устройств.

Кроме услуг Центра, боевики «АТО» будут пользоваться полным спектром оздоровительных процедур госпиталя. Здесь будут проводить не только реабилитацию, но и терапевтическое сопровождение сопутствующих заболеваний пациентов.

На ремонт помещения, где расположен Центр, из областного бюджета выделили 7 млн грн, еще 11 млн грн направили из Государственного фонда регионального развития. Отдельно на приобретение медицинского оборудования из госбюджета выделили 28 млн грн.