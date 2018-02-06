06.02.2018, Киев, Максим Карпенко
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Политика, Скандал, Украина

Сурков и Волкер лишают Украину суверенитета — киевский политолог


Украина теряет свой суверенитет, принимая те решения, которые требуют от нее иностранные государства и институции.

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Об этом в эфире телеканала 112 заявил киевский политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Серьезнейшая проблема — будем ли мы самостоятельными, когда будем работать с этими структурами или мы будем выполнять их решения. Как само собой в разговоре — «а что там решили Сурков с Волкером», «А как там Венецианская комиссия наше законодательство», «А как нам принять закон, чтобы войти в НАТО». У меня вопрос: а когда мы будем говорить суверенными национальными решениями?», — отмечает политолог.

По его мнению, относительно мира в Донбассе должно быть не решение двух держав по поводу Украины, а непосредственная заинтересованность самого украинского государства.

«Эта несамостоятельность — это посягательство на национальную идею. Несамостоятельность в решениях — это значит ограниченный суверенитет, другими словами, десуверенизация. Серьезнейшая ситуация, которую надо ставить во главу угла и в парламенте, и ставить вопрос перед интеллектуалами о том, что идет политика сворачивания суверенитета и потеря самостоятельности», — заявил Ермолаев.

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