01.02.2018, Киев, Владимир Гладков

1 006 просмотров

Тарута сокрушается: так и не дождался обещанных Порошенко реформ

Реформы на Украине, о которых неоднократно заявляли промайданные политики и киевская власть, так и не были воплощены в жизнь. Все обещанные изменения застопорились на реформе полиции.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом в эфире канала «Общественное ТВ Донбасса» заявил украинский олигарх, экс-губернатор Донецкой области, Сергей Тарута.

«Реформ нет ни в Украине, ни на Донбассе. Не может Донбасс отдельно делать какие-то реформы в отрыве от страны. В стране ничего не происходит, «реформы» –это только название, на самом деле – это попытка сэкономить на украинцах», – заявил Тарута.

«Реформы предусматривают существенное изменение системы в том направлении, которое касается конкретной инициативы. У нас этого нет», – отметил олигарх.

По мнению политика, вместо внесения изменений, киевская власть лишь топчется на месте.

«Кроме полиции, в стране больше никаких реформ не происходило. Это всё только какие-то частичные изменения. Скажем так, это «тюнинг» существующего положения, но это не полная его замена или в целом другой подход к решению проблемы», – добавил Сергей Тарута.