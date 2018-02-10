10.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Телеведущий-националист сетует: переселенцы из Донбасса едут во Львов, но галичанами становиться не хотят

Известный украинский телеведущий Остап Дроздов «наехал» на переселенцев из Донбасса — мол, скупили центр Львова и русифицировали его.

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Об этом он заявил в эфире «Skrypin.ua», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Журналист также возмутился тем фактом, что пока галичане едут воевать на Донбасс, донецкие «быки» с пивом «оккупируют Львов».

«Меня напрягло, что они, во-первых, отказываются перенимать матрицу той земли, на которую они приехали. То есть, их дети «чтокают» и «какают» в наших песочницах и наши дети с ними. Они не хотят адаптироваться к украинской среде, они и дальше остаются носителями определенной донбасской идентичности, даже не понимая, что она достаточно условная. Это первый момент, а во-вторых, они виноваты. Я считаю, что каждый человек, который оттуда приехал, должен в зеркало это сказать, что он своим определенным проигрышем, своей украиноцентричностью также в какой-то момент привел к тому, что правит бал там вата… Эти люди категорически приходят только с позиции жертвы, что им все что-то должны. Плюс, меня не устраивает, что наши парни едут за тысячу километров туда, а их быки с пивом приезжают за тысячу километров сюда и скупают всю центральную часть города Львова, превращая город в гетто русского языка. И это уже открыто говорят все львовяне», — заявил Дроздов.