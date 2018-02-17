17.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Территориальные претензии Польши к Украине разрослись до 5 областей

Польша готовится оттяпать у Украины пять областей, которые уже названы «восточной Малопольшей» в скандальном польском законе о запрете бандеровской идеологии. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Известный националист также обвинил Польшу в том, что она открыла второй фронт против Украины.

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«Формулировка «восточная Малопольша», которую они использовали в этом законе, — они трактовали территорию нынешней Галичины и Волыни, вы представляете себе?

Они нашу территорию — Львовская, Тернопольская, Франковская, Волынская, Ровенская область — назвали «восточной Малопольшей».

Это момент будущих, не исключено, территориальных претензий к Украине…

Неужели поляки не понимают, что с Бандерой и черно-красным флагом наши парни и девушки на передовой защищают не только Украину, но и Польшу от нашествия московского агрессора?!

Можно так трактовать, что фактически они, во время того, что Украина сегодня все силы бросает на войну с Московией, они открыли фактически второй фронт», — сокрушается Тягнибок.