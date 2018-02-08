08.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Толик Паук и поляна для бомжей — будни киевского РОВД

Новая украинская полиция сотрудничает с киевскими бездомными, которые за выпивку готовы сдавать правонарушителей.

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Об этом в своем блоге рассказал киевский журналист, редактор портала Capital.ua Вячеслав Чечило.

«Шевченковское РОВД, Киев, реформированная полиция. В фойе первого этажа два суржикоговорящих мента кошмарят двух русскоязычных бомжей. Суть предъявы: бомжи срезают кондиционеры и продают на металлолом. Бомжи не сознаются, говорят, что у них алиби — пили «Боярышник». И, вообще, рассказывают, кондиционеры срезает Толик Паук, который живет на вокзале. Мусора обещают накрыть бомжам поляну, если те покажут им Толика Паука. За накрытую поляну мы его вам сами приведем, — отвечают бомжи», — поделился увиденным журналист.