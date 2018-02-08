08.02.2018, Киев, Ольга Козаченко
  1 190 просмотров
Киев, Общество, Украина

Толик Паук и поляна для бомжей — будни киевского РОВД


Новая украинская полиция сотрудничает с киевскими бездомными, которые за выпивку готовы сдавать правонарушителей.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

Об этом в своем блоге рассказал киевский журналист, редактор портала Capital.ua Вячеслав Чечило.

«Шевченковское РОВД, Киев, реформированная полиция. В фойе первого этажа два суржикоговорящих мента кошмарят двух русскоязычных бомжей. Суть предъявы: бомжи срезают кондиционеры и продают на металлолом. Бомжи не сознаются, говорят, что у них алиби — пили «Боярышник». И, вообще, рассказывают, кондиционеры срезает Толик Паук, который живет на вокзале. Мусора обещают накрыть бомжам поляну, если те покажут им Толика Паука. За накрытую поляну мы его вам сами приведем, — отвечают бомжи», — поделился увиденным журналист.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть