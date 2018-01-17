17.01.2018, Киев, Игорь Петров

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Топливо в Украине продолжит дорожать по вине НБУ — эксперт

За прошлую неделю повышение цен на бензин и дизтопливо составило около 75 коп. за литр, на сжиженный газ – на 15 коп. за литр.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил Геннадий Рябцев – руководитель специальных проектов НТЦ «Психея», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам эксперта, основной причиной этого стало снижение курса национальной валюты, вызванное действиями Нацбанка.

«До конца месяца мы ожидаем повышения цен еще на 50-60 коп если речь идет о бензине 95 Евро-5. Что будет дальше, зависит, прежде всего, от курса национальной валюты. На мой взгляд, оправдывать себя тем, что курс надо было снизить чтобы экспортеры получили больше выручки — это значит, не реализовывать конституционную функцию, а подыгрывать определенным участникам определенных рынков, которые действительно получили большую выгоду, выбрав за последние две недели все квоты, которые были предусмотрены на закупку сельхозпродукции Украины государствами ЕС», — говорит он.

По словам эксперта, не стоит надеяться и на то, что в дальнейшем курс гривны вернется на те позиции, которые были до начала новогодних праздников.

«Это означает, что и в феврале будут наблюдаться те тенденции, что были в январе – каждое удешевление национальной валюты на гривну будет приводить к подорожанию бензина и дизтоплива на 70-80 коп. за литр. Это будет происходить, пока не будет наведен порядок, прежде всего, на финансовых рынках. Самую большую прибыль сейчас получают финансовые учреждения, которые спекулируют на поднятии и опускании курса», — сказал он.