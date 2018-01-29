29.01.2018, Киев, Игорь Петров

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Трамп ничего не забыл и отомстил унижением Порошенко

Встретившись с президентом Руанды вместо президента Украины на Всемирном экономическом форуме в Давосе, президента США показал, какое для него значение имеет Порошенко.

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Об этом не пресс-конференции в Киеве заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы в очередной раз увидели, что Порошенко является персоной, мягко говоря, не особо желательной на Западе. Все меньше политиков готовы встречаться с ним один на один, подчеркивая тем самым его значимость. Мы увидели, что Трамп демонстративно не провел встречу с Порошенко, которую все так ждали, которую анонсировали наши медиа, приближенные к нашей власти эксперты и политологи», — сказал эксперт.

По мнению политолога, все это говорит о том, что никуда не исчезла та личная неприязнь между Трампом и Порошенко, которая возникла со стороны Трампа еще на этапе президентских выборов в США, когда Банковая умудрилась сделать ставку не на того кандидата, когда посольство Украины в США призвало украинскую диаспору голосовать за Клинтон, правительство ее поддерживало и передавало дискредитирующую информацию на главу избирательного штаба Трампа Манафорта.

«Никуда эта обида не исчезла, Порошенко по-прежнему остается для Трампа персоной нон-грата. Скорее всего, Вашингтон ставит крест на дальнейшей судьбе Порошенко после выборов 2019 года и не рассматривает его как потенциального кандидата в президенты Украины, которого они готовы поддержать. Мы это видим по всем действиям американской власти и Трампа, который встретился с президентом Руанды, показав тем самым что даже Руанда и их президент важнее для него чем Порошенко.

А встреча, которую с Порошенко провел глава Госдепа Тиллерсон – это не более чем выслушивание новых ценных указаний от товарищей из Вашингтона о том, что Порошенко должен продолжать выполнять в рамках перезапуска Минских соглашений. Это такой прием у учителя, где Порошенко с лицом школьника выслушивал о своих ошибках, клялся в верности и обещал в дальнейшем все выполнять», — резюмировал Корнейчук.