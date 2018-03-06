06.03.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Трампу советуют посмотреть украинский пропагандистский фильм о Донбассе и Майдане

Украинский пропагандистский фильм о войне на Донбассе режиссеров Олеся Санина и Марка Джонатана Харриса «Переломный момент: война за демократию в Украине» вышел в прокат США только несколько дней назад, однако его уже заметил Hollywood Reporter, который посоветовал ленту к просмотру в Белом Доме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как сообщает компания «Pronto Film», которая занимается маркетингом и дистрибуцией ленты, в ограниченный американский прокат она вышла 2 марта. Позиционируемый в качестве «документального» фильм Санина будут в крупнейших городах США — Нью-Йорк (2-8 марта, Cinema Village, Манхэттен), Чикаго (9 марта, Theater TBC) и Лос-Анджелес (9 марта, Laemmle Music Hall).

«Это, безусловно, пустое предложение, но президент Дональд Трамп должен действительно посмотреть документальный фильм Марка Джонатана Харриса и Олеся Санина о недавних раздорах в Украине», — пишет Hollywood Reporter.

«Переломный момент: война за демократию в Украине» — это мощная хроника усилий многих ее граждан в борьбе с коррупцией и уязвимостью собственного правительства, а также неустанной российской агрессии, от военной к пропагандистской. Фильм содержит предупреждающий рассказ о российском лидере Владимире Путине, которую Трампу неплохую было бы посоветовать для освоения», — говорится в публикации американского издания.

«Переломный момент» — это взгляд на войну и Евромайдан с точки зрения правящего сегодня в Киеве режима и его сторонников. Фильм охватывает период 2013-2016 годов. Украинская премьера состоялась в феврале 2017 года, к годовщине расстрелов правых боевиков в центре Киева.

Одновременно на Западе вышел пропагандистский игровой фильм с украинской версией войны на Донбассе с французской киноактрисой Ванессой Паради в главной роли.