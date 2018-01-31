31.01.2018, Киев, Игорь Петров

1 352 просмотров

Транш МВФ не спасет Украину — экономист

Денег, которые Украина может получить от МВФ в этом году, не хват даже на выплаты самому МВФ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Очень сильно преувеличивается значимость этого транша. Последние четыре года украинское правительство живет от транша до транша – если дадут, то все нормально, если не дадут – то можно все списать на МВФ – вот не дали транш, поэтому у нас такая девальвация, поэтому все плохо. МВФ играет еще и роль такого объекта перекладывания ответственности с украинского правительства», — говорит он.

По мнению эксперта, если транша не будет в первом полугодии, то надо забыть о транше до 2020 года. но даже если МВФ даст этот транш, то все эти средства уйдут ему обратно – в этом году Украина должна выплатить МВФ 2,4 млрд долл, а максимум, что может получить – 1,9 млрд долл.

«Часто говорят, что к траншу МВФ привязаны другие кредитные деньги, например, макрофинансовая помощь от МВФ, но это тоже мизерные суммы, которые никак не спасут украинскую экономику от тех пиковых выплат, которые начинаются уже в этом году и продлятся 3-4 года. Если собрать все внешние и внутренние платежи по валютным облигациям, то уже в этом году необходимо будет выплатить более 7 млрд долл, в следующем — около 8 млрд долл. А надо еще учесть судебные процессы в которых Украина скорее всего проиграет и уже проигрывает – «Нефтегаз» должен заплатить «Газпрому» 2 млрд долл, 3 млрд долл Украина выплат по российским облигациям, 1,5 млрд долл. конфиската оффшорным фирмам, у которых отобрали эти облигации. Это еще 6 млрд долл. И транш не спасет Украину от необходимости реструктуризации внешнего долга», — уверен Виктор Скаршевский.