05.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Третий раз — уже тенденция: Додона снова отстранили от должности

Конституционный суд Молдовы в пятницу, 5 января, вынес вердикт о временном отстранении президента Игоря Додона с поста из-за его отказа подписать закон о противодействии российской телевизионной политической пропаганде.

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Это уже третье временное отстранение президента от должности за последние несколько месяцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Согласно решению инстанции, президентские полномочия по подписанию закона о запрете российской политической пропаганды будет исполнять премьер-министр Павел Филип или спикер парламента Андриан Канду.

Тремя днями ранее, 2 января, президент Игорь Додон также был временно отстранен от должности из-за отказа подписать указ о новых назначениях в правительстве под руководством Павла Филипа. Ожидается, что в ближайшее время соответствующий указ подпишет спикер парламента, который и примет у новых министров и вице-премьеров присягу, после чего полномочия президента будут снова возвращены Игорю Додону. Аналогичное решение будет действовать и по отстранению Додона в связи с отказом подписать закон о «противодействии российской пропаганде».

Впервые Додон был временно отстранен от должности в октябре 2017 года, когда он отказался подписать указ о назначении министром обороны Еуджена Стурзы.