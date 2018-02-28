28.02.2018, Киев, Николай Кузнецов

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Тревожный сигнал: ОБСЕ зафиксировала исчезновение бронетехники ВСУ из мест хранения

Мониторинговая Миссия ОБСЕ зафиксировала пропажу тяжёлого вооружения ВСУ из мест хранения, установленных Минскими договорённостями.

Об этом сообщается на официальном сайте ОБСЕ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наблюдатели зафиксировали наличие вооружения, которое не смогли верифицировать как отведённое, так как условия его хранения не соответствовали критериям, указанным в направленном подписантам Комплекса мер сообщении СММ от 16 октября 2015 года относительно эффективного мониторинга и верификации отвода тяжёлого вооружения.

24 февраля в подконтрольных правительству районах команда Миссии видела 12 самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика», 122 мм и отметила, что по-прежнему отсутствуют девять противотанковых пушек МТ-12 «Рапира», 100 мм, 1 буксируемая гаубица 2А65, 6 буксируемых гаубиц Д-30 «Лягушка», 122 мм и 28 минометов двенадцать М-120 «Молот», 120 мм, пятнадцать 2Б11, «Сани», 120 мм, один БМ-37, 82 мм», − говорится в сообщении.