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Три лузера решили законодательно состарить Украину
Воодушевившись примером Литвы, которая свою независимость отсчитывает не с момента развала СССР, а с 1918 года, на Украине решили ввести еще один «национальный праздник» — объявить «День украинской государственности».
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Об этом пишет газета «Украина молода» со ссылкой на заявление трех экс-президентов страны — Леонида Кравчука, Леонида Кучмы и Виктора Ющенко.
Соответствующее обращение бывшие гаранты передали спикеру Верховной Рады Андрею Парубию, чтобы закрепить свою инициативу на законодательном уровне.
«Наша государственность начинается с Киевской Руси. К сожалению, 1239-й для Киева и Руси стал очень грустным, когда мы практически потеряли власть киевского государства. Но в середине ХVII в. появились основания нового Украинского государства, за свой политический суверенитет и территориальную целостность оно боролось в тяжелых боях.
… Только в течение XX века Украина шесть раз провозглашала независимость, пять раз у нас ее забирали. Некоторые из государств существовали буквально час. Но стоило бороться. Поэтому независимость, которую мы провозгласили в 1991 году, — одно из величайших событий для украинской нации. Это наше воскрешение», — заявил Виктор Ющенко.
Метки: Виктор Ющенко, Леонид Кравчук, Леонид Кучма
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