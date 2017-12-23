23.12.2017, Киев, Игорь Петров

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Тупой и еще тупее: Штабы Порошенко и Тимошенко клеймят друг друга агентами Кремля

Работающий на Юлию Тимошенко киевский политолог Виктор Небоженко считает, что во время президентских выборов Петра Порошенко поддержат «пятая колонна» Кремля и российские кибервойска.

Об этом Небоженко заявил на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы на месте президента Порошенко проводил выборы как можно быстрее, потому что, если его рейтинг с сегодняшних 8% (а год назад это было 15%) упадет до 5%, то только грубые льстецы и люди, нуждающиеся в деньгах, могут уговорить Петра Порошенко идти на выборы.

Сейчас он еще что-то может делать, потому что, в случае если они с Тимошенко выходят на президентские выборы, административный ресурс пока на его стороне, «пятая колонна» Путина будет на его стороне, промосковские СМИ будут на его стороне, знаменитые кибервойска Путина, которые сейчас терроризируют Европу, тоже будут на его стороне. Так что, на самом деле, президентская кампания может быть очень необычной», — сказал Небоженко.