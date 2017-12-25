25.12.2017, Киев, Дмитрий Скворцов

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Турчинов отнёс Грузию, Сербию, Россию и Афон к «нецивилизованному миру»

Глава Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов опубликовал обращение в связи с новым государственным праздником – католическо-протестантским Рождеством.

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Начал он своё поздравление весьма оригинально: с напоминания о том, что «Иисус Христос никогда не воспринимал популизм. Он не обещал «всего и уже сегодня».

Так, очевидно, один из бессменных руководителей постмайданной Украины решил актуализировать своё обращение «на злобу дня» к жителям Украины, подавляющее большинство которых впало в грех уныния от социально-экономических «здобуткив» Революции гидносты.

Как будто не тот же Турчинов с остальными лидерами Евромайдана обещал немедленное счастье всем «пэрэсичным» украинцам от скорого вступления в ЕС, евроассоциации, многомиллиардных траншей МВФ, европейских пенсий и зарплат, безвизового режима и т.п. евролапши.

Затем, глава СНБО решает блеснуть «познаниями». Он сообщает, что решение отмечать Рождество Христово 25 декабря якобы «было принято в 431 году на III Вселенском соборе в городе Эфес». Но вместо блестящей эрудиции, демонстрирует лишь весьма мутное содержимое блестящей черепной коробки.

Во-первых, праздник Рождества был введен по инициативе святителя Кирилла Александрийского ещё до Эфесского Собора.

Во-вторых, 25 декабря считалось тогда ПО ЮЛИАНСКОМУ КАЛЕНДАРЮ. По которому 25 декабря (старому стилю) и празднуют Рождество ныне верующие самой многочисленной в мире Русской Православной Церкви (в том числе на Украине), Сербской Церкви, Иерусалимской, Польской, монахи Афона, многие приходы в других поместных церквях мира. Григорианский же календарь (который в итоге окажется менее точным даже с астрономической точки зрения) Ватикан примет лишь спустя более чем тысячу лет после даты, указанной Турчиновым.

И, наконец, в-третьих. Даже, если уж речь зашла об Эфесском соборе – какое до него дело сектанту Турчинову, если протестанты деяний Вселенских соборов не признают?!

«В те времена не было раскола и распределения христианских церквей на православные, католические и протестантские, – поясняет Турчинов, «забыв» уточнить, что никаких католических и протестантских церквей тогда попросту не было. Их придумают только в следующем тысячелетии.

«Согласно Григорианскому календарю, по которому живет сейчас весь цивилизованный мир, весь мир и празднует Рождество 25 декабря», – завершает баптистский ликбез глава СНБО.

Здесь только остаётся действительно поздравить подавляющее большинство христиан Украины. Протестант Турчинов признал их нецивилизованными. А с ними и прихожан всех вышеперечисленных поместных Церквей.

И в этом один из главарей украинского режима недалеко ушёл от своих предтеч сороковых годов прошлого века.

Его обоснования перехода празднования Рождества на новый стиль, практически слово в слово повторяют объявления гитлеровской оккупационной власти на Украине, о чём «ПолитНавигатор» уже писал в прошлом году.