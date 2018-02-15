15.02.2018, Киев, Игорь Петров

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Турчинов признался, что «Стена» Яценюка не защитит от России

Стена на границе с Россией не сможет сдержать «ядерную агрессию РФ».

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Об этом в ходе допроса на судебном заседании по делу о госизмене Януковича заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, отвечая на вопрос адвоката экс-президента Украины Виктора Януковича Виталия Сердюка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы остановились на вопросе агрессии РФ войск, которые окружали страну в 2014 году, и окружают сейчас. В связи с этим, нам всем известно, и Украине в целом известно, что была построена стена на границе с РФ в Харьковской области для того, чтобы избежать этой агрессии. Скажите, эта построенная защитная стена, в том числе, и командой Яценюка, может сдержать ядерную агрессию РФ?», – спросил у Турчинова Виталий Сердюк.

«Нет, не может. И такой цели, насколько я помню, в 2015 году, не ставили. Задача этих сооружений, которые не такие сложные, — остановить нелегальное проникновение на территорию Украины. Безусловно, в случае военной агрессии, полномасштабной агрессии, к которой готовилась и готовится Россия, это только усложнит их продвижение, но, безусловно, не остановит», — ответил Александр Турчинов.