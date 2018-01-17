17.01.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Турчинов зачищает библиотеки от компрометирующей его статьи

Еще не так давно нынешний секретарь СНБО Украины Александр Турчинов демонстрировал антиукраинские взгляды, но теперь отвечает за национальную безопасность страны.

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Об этом на своей странице в Facebook пишет киевский журналист Алексей Гавриленко.

«Размышляю, как работает компромат. И тут как никогда вспоминается статья Александра Валентиновича Турчинова «Аутодафе» за 2003 год. Статья реальная, статья настоящая: «Украинцы являются трусливой, неблагодарной, ноющей нацией, получившей неожиданную свободу и воздыхающей за беззаботными и в меру сытыми деньками рабства… Их, конечно, трудно назвать великой нацией», — напоминает журналист.

При этом он обращает внимание, что в Парламентской библиотеке ему не удалось найти 141-й номер газеты «Вечерние вести», где была опубликована статья Турчинова.

«Вот все номера были за 2003 год, а этого нет, и на подшивке муха не сидела. В архиве самого издания его вряд ли допросишься, а библиотека Вернадского так сократила свой график работы, что во внеурочное время туда точно не попаду. Но и этой ссылочки, думаю, хватит. Это компромат реальный, а не фейковый. Прошло 15 лет, и что? Человек с такими взглядами не то, что не предан остракизму, а целый секретарь НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ и обороны», — обращает внимание Гончаренко.

Примечательно, что скандальная статья Турчинова в основном известна по отповеди на нее, которую в свое время на страницах еженедельника «Персонал плюс» дал покойный писатель Сергей Плачинда, прославившийся тиражированием баек про древних укров.

В статье «Под знаком украинофобии» он привел ряд цитат из турчиновского опуса.

«Оболгав и осквернив украинцев, Турчинов делает свой клеветнический вывод: «Да, нас, конечно, трудно назвать великой нацией. Да и само гордое слово «нация» по плечу ли нам?..» И это речь идет о ПЕРВОНАЦИИ МИРА, которая стала матерью всех индоевропейских наций и языков. Это подтверждают авторитетные ученые всего мира», — возмущался Плачинда.